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Kastamonu’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren çalışmalarda yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü kırsalında ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi’ndeki 4 ev, 2 ahır ile 4 samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Daha önceden jandarma ekipleri, tedbir amaçlı 3 köyü ve 3 mahalleyi boşaltarak tahliye etmişti. Ayrıca yangının daha da ilerlemesi durumunda yangın güzergahında bulunan 1 köy ve 3 mahallede olası duruma karşı ikaz edilerek uyarıldı. Yangına 2 uçak, 10 helikopter ve 117 arazözle çok sayıda yangın söndürme personeli katılıyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

“Allah böyle felaketlerden ülkemizi korusun”
Derekaraağaç köyü bölgesinde üzücü bir yangını izlediklerini söyleyen eski Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Çok geniş bir alanda orman yangını önceki gün saat 15.00 sıralarında başlamış, şu an 4 tane evimiz, 2 ahır ve 4 samanlık yanmış. Can kaybımız yok. Ancak helikopterlerle ülkenin çeşitli illerinden orman teşkilatının ve belediyelerin soğutma ve itfaiye araçlarının takviyeleriyle ormanın yanmasını engellemek için çok ciddi bir mücadele veriliyor. Orman yangınının rüzgarın da artmasıyla hala devam ettiğini görüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmasını ve daha bilinçli olmasını istiyorum, ormanına sahip çıkmalarını istiyorum. Allah böyle felaketlerden ülkemizi korusun” dedi.

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