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Kastamonu’da çıkan yangında 14 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

Kastamonu’da sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında 80 yaşındaki kadının ahşap evi kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki 14 hayvanı ise telef oldu.Yangın, saat 15.00 sıralarında Doğanyurt ilçesi Gözalan köyünde meydana geldi.

Kastamonu’da sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında 80 yaşındaki kadının ahşap evi kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki 14 hayvanı ise telef oldu.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Doğanyurt ilçesi Gözalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Hatice Yatkın’ın evinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 katlı ahşap binayı kısa sürede kapladı. Alevlerin içerisinde kalan yaşlı kadın komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.
Köylülerin ihbarı sonrasında bölgeye Doğanyurt Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Olay sonrasında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken evin alt katında bulunan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan, 1 tane eşek ve 10 tane tavuk telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangın sonrasında evi kullanılamaz hale gelirken Hatice Yatkın komşularına sığındı.

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