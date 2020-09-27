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Kastamonu’da çıkan yangında 6 yayla evi küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 20:42 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaylada çıkan yangında 6 ev tamamen yanarak kül oldu.

Kastamonu’da çıkan yangında 6 yayla evi küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Ortalıca Köyü yaylasında bulunan bir yayla evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer yayla evlerine de sıçradı. Yangına ilk olarak Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca çevre ilçelerden destek istendi.

Yangına Tosya Orman İşletme Şefliği ile Kargı, İskilip itfaiye ekipleri ve orman arasözleri müdahale etti. 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 yayla evi yanarak kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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