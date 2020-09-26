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Kastamonu’da çıkan yangında iki ev ve bir garaj küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Sırasöğüt köyünde çıkan yangında iki ev ve bir garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Sırasöğütler köyü Keşkekli Mahallesi’nde köy imamı Lütfi Kerimoğlu’nun kaldığı lojmanda elektrik kontağından yangın çıktı.

Kastamonu’da Sırasöğüt köyünde çıkan yangında iki ev ve bir garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Sırasöğütler köyü Keşkekli Mahallesi’nde köy imamı Lütfi Kerimoğlu’nun kaldığı lojmanda elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Cemil Dingil’in evi ile Mustafa Dağdelen’e ait garaja da sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu ve Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangına Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü tankerleri de destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında Lütfi Kerimoğlu’nun kaldığı imam lojmanı ile Cemil Dingil’in evi ve Mustafa Dağdelen’e ait garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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