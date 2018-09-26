Kastamonu'da cinayet

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'ndeki bir iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Erdal Karamustafaoğlu'na (30) tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Karamustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

