HABER

Kastamonu'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 01:51 | Son Güncelleme

Kastamonu'da cinayet

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'ndeki bir iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Erdal Karamustafaoğlu'na (30) tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Karamustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Haliç'te denizde ceset bulunduHaliç'te denizde ceset bulundu
Çökertilen hırsızlık çetesinin mensuplarına tutuklamaÇökertilen hırsızlık çetesinin mensuplarına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet KASTAMONU ölü

En Çok Okunan Haberler

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.