Kastamonu'da cinayet

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'ndeki bir iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Erdal Karamustafaoğlu'na (30) tabancayla ateş açıldı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Karamustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum