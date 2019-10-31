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Kastamonu’da cinayet 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde meydana gelen olayda ilçede nakliyecilik yapan kamyoncu esnafları arasında çıkan olayda 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni çeken Hüseyin Erkan ile Hanönü kamyoncular derneği başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı.Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin Erkan evinden pompalı tüfeğini alıp ilçe merkezinde bulunan bir kahvenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü mahalle muhtarı Mehmet Özcan’a pompalı tüfekle ateş açtı.Olayda Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ağır yaralandılar.Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü ve yoğun uğraşılara rağmen kurtarılamadılar.Cenazeler Ankara’ya adli tıpa gönderildiOlaydan sonra kaçan Erkan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde meydana gelen olayda ilçede nakliyecilik yapan kamyoncu esnafları arasında çıkan olayda 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni çeken Hüseyin Erkan ile Hanönü kamyoncular derneği başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı.
Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin Erkan evinden pompalı tüfeğini alıp ilçe merkezinde bulunan bir kahvenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü mahalle muhtarı Mehmet Özcan’a pompalı tüfekle ateş açtı.
Olayda Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ağır yaralandılar.Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü ve yoğun uğraşılara rağmen kurtarılamadılar.
Cenazeler Ankara’ya adli tıpa gönderildi
Olaydan sonra kaçan Erkan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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