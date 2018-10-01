Kastamonu'da cip ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaşar Sarısoy (50) idaresindeki RV FY 6768 plakalı cip, Sanayi Kavşağı'nda Muzaffer Kebapcı (58) yönetimindeki 37 PC 509 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Kebapcı ile cipte bulunan Fati Sarısoy (51), Şengül (50) ve kızı Elmas Atılgan (20) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu ve Devrekani devlet hastanelerine kaldırıldı.
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