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Kastamonu'da "coğrafi işaret" konusu ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel: - "Tescil almak bu işin sonu değil, bir başlangıcı. Bunu unutmamamız gerekiyor"

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, coğrafi işaretlerle ilgili, "Tescil almak bu işin sonu değil, bir başlangıcı. Bunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

Tel, Kastamonu Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi Bölge Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2 gün sürecek etkinlikte konunun enine boyuna görüşüleceğini söyledi.

Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi veren Tel, "Türkiye'de coğrafi işaretlerin farkındalığına yönelik bir proje bu. Şu anda 461 adet coğrafi işaret tescilli ürün var. Bunun 360 tanesi tarım ve gıda ürünü. 101 tanesi de bıçkı, halı ve kilim gibi ürünler. Dolayısıyla yüzde 80-90'ı tarım ve gıda ürünü. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığının bu faaliyetleri önem arz ederek yürütmesi kaçınılmaz." diye konuştu.

Coğrafi işaretlerle ilgili farkındalığı oluşturmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini anlatan Tel, şunları söyledi:

"Avrupa Birliğinde tescil almış 3 ürünümüz var. 15 ürünümüz başvuru aşamasında. Bunlardan biri Taşköprü sarımsağı. Şimdi 20 ürünle ilgili Avrupa Komisyonuyla yeni bir çalışma yapıldı. Avrupa Komisyonuyla bu konuda mutabık kalındı. 20 artı 15 ürünün tescilinin, hızlı bir şekilde alınmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu tabii Türk Patent ve Marka Kurumumuzla birlikte sürdürüyoruz. Ülkemizdeki tescil sayısını artırmanın yanı sıra uluslararası kabul görmüş ve uluslararası anlamda tanınmış tescilli ürünlere ihtiyacımız var. Bu ürünlerin ticarileştirilmesine de ihtiyacımız var. Bunları tescillemeye ihtiyacımız var. Tescil almak bu işin sonu değil, bir başlangıcı. Bunu unutmamamız gerekiyor."

Kastamonu Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet ise coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinerek, Kastamonu'dan marka değeri olan ürünler çıkaracaklarını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Fatih Önlem de Kastamonu'nun tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentteki coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgiler veren Önlem, "Kastamonu'da şu ana kadar 11 ürünümüz için coğrafi işaret alınmış, 13 ürün için de gerekli yerlere müracaat yapılmış durumda. Yöresel ürünleri tüm dünyaya tanıtmak ve üreticimizin el emeği göz nuru ürettiği bu ürünleri kıymetlendirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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coğrafi işaret KASTAMONU Özgür Akif Tel Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

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