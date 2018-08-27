Kastamonu'da darp iddiası

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir kadın, 3 kadın tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Sevil E, amcasının ayrı yaşadığı eşi ve beraberindeki 2 kadın tarafından darbedildiğini iddiasıyla polise başvurdu.

Sevil E, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğlen iş yerine gelen D.E, N.Ç. ve F.Ç'nin kendisine saldırdığını iddia etti.

Olayın ardından polisi çağırıp tutanak tutturduğunu ve şikayetçi olduğunu belirten Sevil E, "Cumartesi günü hiç arayıp sormadan karakola gidip, 'çocuklarımı bana göstermiyorlar' diyerek şikayet etti. Dün de iş yerimizi basıp beni darbettiler." dedi.

Olayın ardından Hanönü Halk Sağlığı Merkezi ve Taşköprü Devlet Hastanesinden darp edildiğine dair rapor aldığını söyleyen Sevil E, "Sağ kolumda çatlak, sırt ve göğüs bölgemde morluklar, kollarımda tırnak izleri olduğuna dair darp raporu var. Amcam ve ayrılma aşamasında olduğu eşinin çocukları bizim yanımızda kalıyor. Temmuz ayında icra yoluyla çocuklarını mahkemenin tanıdığı süre içerisinde alıp götürmüştü." diye konuştu.

