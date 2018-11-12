HABER

Kastamonu'da dayısı tarafından vurulan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kastamonu'da dayısı tarafından vurulan kişi yaralandı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada dayısı tarafından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.S. ile dayısı N.Y. arasında Plevne Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, N.Y, yeğeni A.S'ye tabanca ile ateş etti.

Yaralanan A.S, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli N.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
GÜNCELLEME 4 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölüGÜNCELLEME 4 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü
İncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldıİncirlik'teki 10 Kasım törenine ABD askerleri de katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dayı yeğen KASTAMONU Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.