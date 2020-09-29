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Kastamonu’da DEAŞ üyesi 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu’da il merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu’da il merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konularak, incelenmesine başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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