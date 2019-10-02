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Kastamonu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Kastamonu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Sebahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi bölümü öğrencisi Cabbar Kandemir, serinlemek için Abana sahil şeridinde denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kandemir, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Kandemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Abana KASTAMONU üniversite öğrencisi

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