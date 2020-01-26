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Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası

Kastamonu'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Taşköprü Belediyesi, AK Parti il ve ilçe başkanlıkları, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ile Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odasınca depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde zarar gören vatandaşlar için Türk Kızılay Genel Merkezinin kısa sürede deprem bölgesine ulaştığını söyledi.

Kastamonu'nun tarihin her döneminde insanlara yardım konusunda üzerine düşeni yerine getirdiğini belirten Güzel, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Ayni ve nakdi yardımların Türk Kızılay Kastamonu Şubesine makbuz karşılığında teslim edilebileceğini ifade eden Güzel, "Toplanan yardımları Kastamonu Valiliğimiz öncülüğünde AFAD Kastamonu İl Müdürlüğümüzle koordineli olarak deprem bölgesine ulaştıracağız. Ulaştırılacak yardımlar önem arz etmekte olup yaşanan bu felaketle ilgili olarak tüm hemşehrilerimizden duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Gedik ise depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla başlattıkları kampanyayı tüm esnafa duyurduklarını kaydetti.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Gedik, "Gün birlik günü, Elazığ ve diğer depremden etkilenen illerimiz için tek yürek olma günüdür. Elazığ başta olmak üzere depremden zarar gören illerimiz için yardım toplayacağımızı esnaflarımıza bildirdik. Esnaflarımız da kendi imkanları ölçüsünde battaniye, çorap, mont, temizlik ürünleri, kuru bakliyat ve gıda maddeleri, bebek maması ve bezi gibi çeşitli ürünleri bize teslim ettiler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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