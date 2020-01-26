Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası

Kastamonu'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Taşköprü Belediyesi, AK Parti il ve ilçe başkanlıkları, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ile Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odasınca depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde zarar gören vatandaşlar için Türk Kızılay Genel Merkezinin kısa sürede deprem bölgesine ulaştığını söyledi.

Kastamonu'nun tarihin her döneminde insanlara yardım konusunda üzerine düşeni yerine getirdiğini belirten Güzel, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Ayni ve nakdi yardımların Türk Kızılay Kastamonu Şubesine makbuz karşılığında teslim edilebileceğini ifade eden Güzel, "Toplanan yardımları Kastamonu Valiliğimiz öncülüğünde AFAD Kastamonu İl Müdürlüğümüzle koordineli olarak deprem bölgesine ulaştıracağız. Ulaştırılacak yardımlar önem arz etmekte olup yaşanan bu felaketle ilgili olarak tüm hemşehrilerimizden duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.