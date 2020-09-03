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Kastamonu’da dün başlayan orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyündeki ormanlık alanda dün başlayan ve yaklaşık 70 hektarlık alanı küle döndüren yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyündeki ormanlık alanda dün başlayan ve yaklaşık 70 hektarlık alanı küle döndüren yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler, Derekarağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi’ne de sıçradı. 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle döndüğü yangında tedbir amaçlı 6 köy ise boşaltıldı. 2 uçak, 9 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personelinin görev aldığı alışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 70 hektarlık alanın küle döndüğü yangın alanında ekipler, soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.

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