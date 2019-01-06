Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

