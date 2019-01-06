HABER

Kastamonu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılarSarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılar
Korku dolu anlar! Gece gündüze döndüKorku dolu anlar! Gece gündüze döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim kar engeli KASTAMONU okullar tatil

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı

Korku dolu anlar! Gece gündüze döndü

Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ankara'da okullar tatil mi? Açıklandı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.