Kastamonu’da elektrik kontağından çıkan yangında 10 ev ve 1 cami yandı

Kastamonu’da merkeze bağlı Tepeharman köyünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 10 ev ve 1 cami yandı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde Satılmış Hebipoğlu’na ait evin elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın evin ahşap olması nedeniyle büyüyerek hemen bitişiğindeki diğer evlere ve camiye de sıçradı. Vatandaşlar, köyde bulunan su tankeriyle yangına müdahale etmek istese de yetersiz kaldı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Köyün, il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşana kadar köyde bulunan 10 ev ve caminin çatısı tamamen yandı. Yangında, Satılmış Hebipoğlu ile Lütfi Kadiroğlu, Mustafa İsmailoğlu, Murat İsmailoğlu, Muhammed İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Nahit İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Saide İsmailoğlu ve Hüseyin İsmailoğlu’na ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına da devam ediyor.

“Yangını kontrol altına aldık, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Avni Çakır, “Dün akşam saat 10.30 sıralarında ilimiz Tepeharman köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda maalesef evlerin ahşap ve tamamen çam ağacından da olması nedeniyle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Köyümüz il merkezine 54 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 1 saate yakın yol sürüyor, itfaiye araçlarımız gelene kadar maalesef yangın diğer evlere sirayet etti. Şu anda 01.30 itibariyle yangını kontrol altına aldık, söndürme çalışmaları devam ediyor. Maalesef 10 evimiz tamamen yandı. Köyün camisinin de çatısı yandı fakat yanan çatıyı da arkadaşlarımız söndürdü. Şu anda kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Yanan evlerimizden 5 tanesi boştu, fakat 5 tanesinde vatandaşlarımız vardı. Şükür ki herhangi bir can veya mal kaybımız yok. Arkadaşlarımız hayvanları, yangın mahallinden güvenli alana kadar uzaklaştırıyor. Şu an köylü vatandaşlarımızın da açıkta kalması söz konusu değil, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. 5 haneyle ilgili olarak da şu anda onun organizasyonunu yapıyoruz. Seri bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla beraber onlara yeni evlerini en kısa sürede teslim edebilmek için yarın sabahtan itibaren çalışmalarına başlayacaktır. Şu anda köyde sağlam olan binalara bu arkadaşlarımızın geçici olarak yerleştirilmesi sağlanacak. Onlarda yarından itibaren kapalı mekanlarda köyün kullanımına hazır diğer binalarda köyün camisini okulunu da düzenleyeceğiz. Yarın sabah itibariyle hasar tespit çalışmalarına da başlayacağız. Gerekli maddi desteklerimizi de yapacağız. Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Kızılayımız, sabah buraya aş evini kuracak. Çadırlarımızda sabahın erken saatlerinden itibaren kurulmaya başlanacak. Havalar müsaade ettiği sürece vatandaşlarımızın buralarda kalabilmesi için çadırları kuracağız. Vatandaşlarımız için konaklamalarına imkan sağlayacak yerlerin seri bir şekilde tadilatlarını yapıp kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Geçmiş olsun diyorum, devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

“10 ev ve camimiz yandı”

Tepeharman Köyü Muhtarı Ahmet İsmailoğlu ise, “Satılmış Hebipoğlu’na ait evin elektrik kontağından yangın çıktı. Ben, yukarıdaki mahallede oturuyorum, bana telefon geldi. Ben geldiğimde iş işten geçmişti. Yangın söndüremedik köy tankeriyle. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de köyümüz uzak olduğu için en az 60-70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İtfaiye de 1 saatte falan geldi. Onların geldiğinde evler yanmıştı. Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında başladı. Köyümüzde 10 ev yandı, birde cami yandı. Köyümüz 14 hane, 10‘u yandı sadece 4 ev kaldı sağlam. Kış vakti evsiz kaldık, yetkililerden yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Kastamonu’da ikamet ettiğini söyleyen Lütfi Kadiroğlu da, “Kastamonu’da iken bir telefon geldi evin yanıyor diye. Yanan evlerin bir tanesi benim. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kuru bir canımla çıktım evden, kaldım böyle. İnşallah devletimiz yardım eder” şeklinde konuştu.

