Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.
Samancı köyünde Nazik Topçu'nun (84) yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Evdeki incelemede Topçu'nun cesedine ulaşıldı.
Topçu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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