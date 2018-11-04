HABER

Kastamonu'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesinde 2 ahşap evin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dursun köyünde, Mehmet Aydın’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, Aydın'ın komşusu Ali Aydın’a ait ahşap eve de sıçradı.

Yangın sırasında köylüler de yangına ellerindeki bakraçlarla su taşıyarak, müdahale etmeye çalıştı.

Bozkurt Belediyesi, Abana Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında köye gelen Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak’ta yetkililerden bilgi alarak, köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın sündürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Dünya alimleri İstanbul'da buluştuDünya alimleri İstanbul'da buluştu
Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBeykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev KASTAMONU yangın

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.