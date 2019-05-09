Kastamonu'da evi yanan aileye yardım

Kastamonu'da evi, ahırı, samanlığı yanan ve 20 büyükbaş hayvanı telef olan aileye, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yardım yapıldı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Devrekani ilçesine bağlı Sinantekke köyünde Murat Yılmaz'a ait evde yangın çıktığını hatırlattı.

Yangında ailenin maddi anlamda zarara uğradığına işaret eden Dağdelenoğlu, "Murat Yılmaz'a ait ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale gelmiş, 20 büyükbaş hayvan da telef olmuş. Bu durum bizleri harekete geçirdi." dedi.

Aileye yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını anlatan Dağdelenoğlu, "Ekiplerimiz, buzdolabı, televizyon, yatak, battaniye, halı, gıda ve muhtelif giyim eşyasını yangınzede ailemize ulaştırdı. İHH olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

