HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

24.12.2020 12:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan İsmail Turan idaresindeki 05 DH 052 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Tosya’da D-100 karayolu üzerinde Çaykapı köyüne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil, karşı şeride geçerek Hasan Kılıç (61) yönetimindeki 37 ET 045 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hasan Kılıç ve İsmail Turan olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Kılıç (56) ile T.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca itfaiye ekipleri de kaza yerine gelerek araçlarda incelemede bulundu.
Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı detayları!

Köylü- çiftçi yapılandırma 2020 başvurusu... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi bitiyor!

Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.