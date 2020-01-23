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Kastamonu'da FETÖ sanığı çiftin yeniden yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Kastamonu'da FETÖ sanığı çiftin yeniden yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kaymakamlar il imamı" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eşinin, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Göksel K. ile tutuksuz yargılanan eşi Naciye Hilal K. katıldı.

Göksel K. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu telefonu kendisinin kullandığını belirten Göksel K, beraat talebinde bulundu.

Naciye Hilal K. ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Göksel K, 15 Şubat 2018'deki duruşmada, FETÖ'nün "kaymakamlar il imamı" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay, eşi Naciye Hilal K. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, Göksel K'ye verilen cezanın fazla olduğu, Naciye Hilal K. hakkında ise ByLock tespitinin yapılması gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis KASTAMONU

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