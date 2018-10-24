Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev hanımı Derya T, sözleşmeli memur Satı Mehmet K. ve makine mühendisi Mustafa Tayyar T. katıldı.

Derya T, savunmasında, hediye gelen altınları Bank Asya'ya yatırdığını ifade etti.

Hesaba 5 bin lira civarında para yatırdığını belirten Derya T, "Onun dışında para yatırmadım. Hesapta görülen artışları kabul etmiyorum. Yeni araba almamız nedeniyle 2015 yılında bu parayı tamamen çektim." dedi.

Mustafa Tayyar T. ise kapatılan Bank Asya'ya düğünden gelen altınları yatırdığını söyledi.

Araba almak için parayı çektiğini ifade eden Mustafa Tayyar T, "Talimattan haberim ve bilgim yok. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Satı Mehmet K. de örgütle bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürerek, "Bank Asya'ya tesadüfen para yatırdım. Bank Asya'nın örgütle bir ilişkisinin bulunduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

