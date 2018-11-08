Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen astsubay H.A. ile üniversite öğrencileri M. Y, S. A.Y. ve S. F.U . gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı belgelere el konuldu.

