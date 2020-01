Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi yandı

Araç Kaymakamlığı tarafından Fındıklı Yaylasına yöreye has özeliklerle inşaa edilen ahşap yayla evi, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl uzun uğraşlar sonucu Araç Kaymakamlığı tarafından Fındıklı Yaylasına yöreye has özelliklerde inşaa edilen ahşap yayla evi, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında açıklama yapan Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, “Sevgili hemşehrilerim; tarihimizi ve kültürümüzü koruma mücadelesini hep birlikte yapalım. Gelecek nesillere güzel bir memleket bırakalım. Tarihimizi kültürümüzü korumak adına her türlü girişimi yapmaktayız. Bu yangın bizleri son derece üzmüştür. Yangının sebebi henüz bilinmemektedir ancak olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” dedi.