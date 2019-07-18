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Kastamonu'da firar eden 2 mahkum, Karabük'te yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

KASTAMONU Araç Açık Cezaevi'nden gece yarısı firar eden 2 mahkum, Karabük’te denetim yapan polis ekipleri bindikleri otobüsü durdurunca yakalandı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KASTAMONU Araç Açık Cezaevi'nden gece yarısı firar eden 2 mahkum, Karabük’te denetim yapan polis ekipleri bindikleri otobüsü durdurunca yakalandı. Karabük'te Çevrikköprü mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, Kastamonu yönünden gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada yolculardan biri, hızla otobüsten inip kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü şüpheli, yolun diğer tarafındaki tarladan geçerek Araç Çayı’na girdi. Karşıya geçemeyeceğini anlayan şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu. Polise farklı isimler söyleyen şüpheli, daha sonra otobüste yan yana oturduğu arkadaşıyla birlikte cezaevinden firar ettiklerini itiraf etti. Cinayet hükümlüsü olduğu belirlenen C.D. (40) ile hırsızlık, gasp ve uyuşturucu suçlarından hükümlü olan E.Ö. (18), kelepçelenerek emniyete götürüldü. İkilinin, 20 gün önce Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

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