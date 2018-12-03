HABER

Kastamonu’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde şafak vakti yapılan operasyonda 4’ü kadın 10 kişi ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan gözaltına alındı.

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde şafak vakti yapılan operasyonda 4’ü kadın 10 kişi ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan gözaltına alındı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sabaha karşı saat 06.15’te, ilçe merkezinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Polis, N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39), N.Z. (24) kadınlar ile M.S., H.D., D.T., H.A., T.Ö., O.K.'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlattı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
UNESCO Genel Merkezi’nde Türk rüzgarı estiUNESCO Genel Merkezi’nde Türk rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.