Kastamonu'da gastronomi festivali düzenlenecek

Kastamonu'da 27-28 Eylül tarihlerinde Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle, Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla gerçekleştirilecek festivale İtalyan ve Türk şefler katılacak.

Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin zengin bir mutfak kültürü olduğunu söyledi.

Bu mutfak kültürünün henüz keşfedilmediğini anlatan Vidinlioğlu, "Böyle bir organizasyonun Kastamonu'ya çok büyük katkısının olacağına eminim. Gastronomi herkesi kucaklayan bir alan. Bu yıl fuar inşallah hepimize yol gösterici olacak. Hepimiz bir adım daha ileriye gitmek için çalışacağız. Bizim sevdamız Kastamonu. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda katkı vereceğiz." dedi.

Proje sorumlusu Gülsen Kırbaş da festival hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Kastamonu mutfağının bugüne kadar İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtılmaya çalışıldığını ifade eden Kırbaş, şunları kaydetti: