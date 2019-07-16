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Kastamonu'da "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgeseli gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan: - "Belgesel gösterimi gibi çalışmalarla toplumun bu konudaki duyarlılığını yüksek tutmak gerekir. O gün yaşanılanların unutulmaması gerekiyor"

Kastamonu'da, 15 Temmuz gecesi yaşanılanların anlatıldığı "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgeselinin gösterimi yapıldı.

TRT tarafından hazırlanan "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgeselinin gösterimi, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan, buradaki konuşmasında, gösterimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapıldığını söyledi.

Belgeselde 15 Temmuz gecesi yaşananların çarpıcı şekilde anlatıldığını belirten Soydan, "Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin katılımıyla belgeseli izleyeceğiz. Belgeselde 15 Temmuz gecesi yaşanan gelişmeler anlatılıyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından halkın sokağa dökülmesi ve sabaha kadar yaşanan olaylar çarpıcı şekilde anlatılıyor. Milli iradenin zaferine kadar uzanan çarpıcı bir belgesel." dedi.

Bu tür çalışmaların önemine dikkati çeken Soydan, "Görsel hafıza açısından o gün yaşanılanların unutulmaması için belgesellerin, fotoğrafların önemli olduğunu düşünüyoruz. Belgesel gösterimi gibi çalışmalarla toplumun bu konudaki duyarlılığını yüksek tutmak gerekir. O gün yaşanılanların unutulmaması gerekiyor." diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından belgesel katılımcılarca izlendi.

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