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Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 67 TF 318 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden 20 AJT 87 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ethem (9), Sıla (13), Adil (39), Kerime (34) ve Melek Türkoğlu ile otomobildeki Tunahan (25) ve Tuğba Zeliha Yıldız (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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7 yaralı KASTAMONU trafik kazası

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