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Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bakıma muhtaç ve halsiz halde bulunan kaya sansarı tedavisinin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.

Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı

Kastamonu’da bakıma muhtaç ve halsiz halde bulunan kaya sansarı tedavisinin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden tabiata salındı.
Kastamonu’nun Cide ilçesi Kum köyü mevkiinde vatandaşlar halsiz halde ve bakıma muhtaç olduğu anlaşılan bir kaya sansarı buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine intikal etti. Vatandaşlarca muhafaza altına alınan sansar, İl Şube Müdürlüğü ekibince teslim alındı, ardından veteriner kliniğine nakledildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayene sonucunca bağırsak enfeksiyonu kaptığı ve şok geçirdiği tespit edilen kaya sansarı tedavi altına alındı. 4 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kaya sansarı, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yeniden tabiata salındı.

Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı

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