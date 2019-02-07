Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

Kastamonu'da sis nedeniyle, İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sonucu, Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
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