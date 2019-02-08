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Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü.

Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sebebiyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

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