Kastamonu'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA)- KASTAMONU'da jandarma ekipleri tarafından helikopter ve drone'lu trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-İnebolu ilçesi karayolunda UH-1 helikopter ve drone desteği ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Uygulama noktalarında bulunan ekipler tarafından trafik ihlali yapan 35 araç sürücüsüne toplam 13 bin 394 TL cezai işlem uygulanırken, sürücüler havadan denetimden memnun olduğunu söyledi.
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda asayiş ve narkotik yönünden de arama yapıldı. Jandarmanın narkotik köpeği 'Hırçın' da uygulamada yer aldı.
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