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Kastamonu'da helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 5 araca trafik cezası uygulandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsun-İstanbul D-100 karayolu ile Kastamonu-Ankara yolunda Çankırı'ya kadar kalan bölümde Skorsky helikopterle havadan denetim yaptı. Denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, 'hız, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme' gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. 5 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 5 araca trafik cezası uygulandı.

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