Kastamonu'da heyelan

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar ve yağmur heyelana yol açtı.

İlçede etkili olan yağış sonrası Yenice köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelanın ardından ulaşım bir süre, Yenice köyündeki tali yoldan sağlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu açtı.

Cide-Bartın arasında yolcu taşımacılığı yapan Muharrem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tali yol nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

