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Kastamonu'da heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Cide ilçesinde yaşanan heyelan dolayısıyla kapanan Cide-Bartın kara yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar ve yağmur heyelana yol açtı.

İlçede etkili olan yağış sonrası Yenice köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelanın ardından ulaşım bir süre, Yenice köyündeki tali yoldan sağlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu açtı.

Cide-Bartın arasında yolcu taşımacılığı yapan Muharrem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tali yol nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cide heyelan KASTAMONU ulaşım yol

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