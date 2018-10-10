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Kastamonu'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hırsızlık iddiası

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki ayrı evde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçede, Mehmet Çakar ve Deniz Aykın'ın evlerinden çeşitli eşyaların çalınması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda Bozkurt ilçesinde yaşayan H.K'nin evinde ve kömürlüğünde yapılan aramada Aykın ve Çakar'ın evinden çalındığı düşünülen eşyalar bulundu.

Gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bozkurt hırsız yakalandı

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