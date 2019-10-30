HABER

Kastamonu’da iki katlı ev kül oldu, 5 ton sarımsak yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 23:54 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kül olurken, hane halkına ait 5 ton sarımsak da yandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde Mustafa Ay’a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kastamonu’da iki katlı ev kül oldu, 5 ton sarımsak yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kül olurken, hane halkına ait 5 ton sarımsak da yandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde Mustafa Ay’a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ay ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Ay’a ait 5 ton sarımsak da yandı.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındıGelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı
Bayburt'ta, köyde çıkan yangında 7 ev ve 2 ahır yandıBayburt'ta, köyde çıkan yangında 7 ev ve 2 ahır yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.