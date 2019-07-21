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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırcalar köyünde Satı Gügük'ün (73) kullandığı 34 UKN plakalı otomobil ile İhsan Pir yönetimindeki 37 KL 564 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler İhsan Pir ve Satı Gügük ile araçlardaki Seher (36), Oğuzhan (15), Emirhan (13) ve Tuana Pir (5) ile Fatma (68), Şenay (41), Özlem Sevgi (14), Ömer Burak (12), Ömer Yusuf Güdük (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
11 yaralı Azdavay KASTAMONU trafik kazası

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