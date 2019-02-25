HABER

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri şarampolde takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Mustafa Çağlar (37) idaresindeki 37 NA 666 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 PT 174 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Çağlar idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Bahçeye uçmaktan son anda kurtulan otomobildeki Mustafa Çağlar ile Aysel Çağlar (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.