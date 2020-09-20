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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu üzerindeki Tosya Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi.

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu üzerindeki Tosya Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Uzun idaresindeki 37 DY 080 plakalı Tofaş marka otomobil ile Erhan Çerez yönetimindeki 06 BYY 199 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Faik Uzun ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Neriman Çerez ve 2 yaşındaki oğlu Çınar Çerez yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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