Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kastamonu'da 100 yıl önce ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiğini belirten Esen, "Kastamonulu kadınlar Milli Mücadele döneminde bir araya gelip hem halkı bilinçlendirmek hem de Milli Mücadeleye katkıda bulunmak üzere bir miting düzenliyorlar. 3 bin kadının katılımıyla yapılan bu miting, dönemi için çok öncü bir hareket. Şehit Şerife Bacı gibi o dönemde ülkemiz için canlarını feda eden kadın kahramanlarımızın yanında bu isimsiz kadınlar da o dönemin şartlarında bir araya geliyorlar. Anadolu'da Milli Mücadele ruhunun genişlemesi ve büyümesi için önemli bir adım atıyorlar." dedi.

Serginin önemli bir dönemi yansıttığını kaydeden Eser, "Sergi, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki süreci anlatıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılına giderken bugünü tekrardan anmak hem de konuyu kültür ve sanatla birleştirip daha geniş bir kamuoyu oluşturabilmek için farklı paydaşlarla birlikte bir araya geldik." diye konuştu.

Kastamonu'nun Milli Mücadele'de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Eser, "Bu bölge Milli Mücadele döneminde çok büyük bir önem taşıyor. Atatürk buraları tesadüfen seçmedi. Anadolu'dan başlayan bu hareket, ilerledi ve büyüdü. 1900'lü yılların başında bu topraklarda önemli okurlar var, okumuş bir kitle var, eğitimli kadınlar var ve kadınların da canlandırdığı toplumsal önemli bir hayat var. Bugün burada açmış olduğumuz ve şu an gezilen sergi, tüm bu anlatmış olduğumuz geniş perspektifi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe kadarki süreci bizlere anlatıyor. " ifadelerini kullandı.