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Kastamonu’da inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yangın merdiveni boşluğuna düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan işçi Mehmet Ö, inşaatın 14’üncü katında çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yangın merdiveni boşluğuna düştü.

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yangın merdiveni boşluğuna düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan işçi Mehmet Ö, inşaatın 14’üncü katında çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yangın merdiveni boşluğuna düştü. 1 kat aşağı düşen inşaat işçisi Mehmet Ö, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince inşaat işçisi Mehmet Ö, Kastamonu Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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