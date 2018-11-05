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Kastamonu'da iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iş kazası: 1 ölü

Kastamonu'da bir binanın mantolama işinde çalışan işçi dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi, Karadut Sokak'taki bir inşaattın dış mantolamasında çalışan Metin Kurt (49), binanın 4'üncü katında kurulu vinçten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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iş kazası KASTAMONU mantolama ölü

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