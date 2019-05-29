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Kastamonu’da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan cesetle ilgili jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen 1 kişi yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Küçüksu köyü Çanşa mevkiinde İsa Kapucu’nun bıçaklanarak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

Kastamonu’da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan cesetle ilgili jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen 1 kişi yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Küçüksu köyü Çanşa mevkiinde İsa Kapucu’nun bıçaklanarak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel birim tarafından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen C.K. ile S.Ç.’nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın geçmişi
Taşköprü’de Küçüksu köyü Çansa mevkiinde yol kenarında bıçaklanmış halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İsa Kapucu’ya ait olduğu belirlendi.

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