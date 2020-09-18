Kastamonu’da izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek Daday ilçesine bağlı Köseler köyünde Asar mevkisinde çalışma başlattı. Bölgede kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 detektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Öte yandan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Alamabatak köyünde R.K.’nin evinde arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 7 adet boşluk arama çubuğu, şahsın oğlu A.K.’nin evinde yapılan aramada ise 3 adet define arama detektörü ve üzerinde çeşitli işlemeler bulunan 3 adet taş obje ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

