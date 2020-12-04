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Kastamonu’da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

04.12.2020 19:33 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde bir işyerine kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde bir işyerine kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda işyerine idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç’ın İğdir köyünde bir şahsa ait iş yerine kaçak tütün operasyonu yapıldı. Jandarma ekiplerince söz konusu iş yerinde yapılan aramada yetki belgesi olmadan ve bildirimde bulunulmadan bulundurulduğu tespit edilen 12 bin 680 adet dolu makaron, 12 bin adet boş makaron, bin 821 adet 20’li boş sigara kutusu ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahsa, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan idari işlem başlatılarak, gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

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