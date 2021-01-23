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Kastamonu’da jandarmadan silah kaçakçısına operasyon

23.01.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da jandarmadan silah kaçakçısına operasyon

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yasa dışı yollardan temin ettiği silahları sattığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Masatlar köyünde yaşa dışı yollardan temin ettiği silahları satmaya çalıştığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yasa dışı yollardan temin ettiği silahları sattığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Masatlar köyünde yaşa dışı yollardan temin ettiği silahları satmaya çalıştığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile ele geçirilen silahlara ait mühimmat yakalandı.
Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi.

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