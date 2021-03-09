Kastamonu’da kaçak avlanan 4 kişiye 5 bin 808 lira para cezası

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yasa dışı avlandıkları tespit edilen 4 kişiye 5 bin 808 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek denetim gerçekleştirdi. İnebolu ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı av yaptığı tespit edilen 4 şahsa 5 bin 808 TL idari para cezası uygulandı.

Bundan sonrada av koruma ve kontrol ekiplerince yasa dışı avlananlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

