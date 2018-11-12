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Kastamonu'da kamyon devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kamyon devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cide ilçesinden Bartın'a giden Ramazan Acar idaresindeki 74 BT 122 plakalı kamyon Yeniceköyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Hasan Yedek ve Erhan Gözütok (31) yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Acar ve Erhan Gözütok, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cide kamyon KASTAMONU trafik kazası yaralı

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