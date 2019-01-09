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Kastamonu'da kamyonetin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Copa (65), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da kamyonetin çarptığı kadın öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Copa (65), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hastanedeki yakınını ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Copa'ya, Satı Ç. yönetimindeki 37 BG 042 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma Copa, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Fatma Copa, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Fatma Copa yaşamını yitirdi. Kazayla ilgii inceleme başlatan polis, sürücü Satı Ç.'yi gözaltına aldı.

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